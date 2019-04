Ex presidente si spara alla testa e muore in ospedale: lo stavano arrestando per corruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è sparato alla testa durantementre veniva arrestato perpresso il suo domicilio. Così l'ex presidente peruvianoè morto poche ore dopo in ospedale a Lima. A diffondere la notizia è stata la Radio RPP di Lima., vedendo entrare gli agenti della polizia giudiziaria nella sua residenza, si è chiuso ed ha preso la pistola. In gravi condizioni, è stato trasferito nell'ospedaledel quartiere di Miraflores e poi è deceduto.si è sempre dichiarato estraneo alle accuse di tangenti, che avrebbe ricevuto da una società di costruzioni brasiliana per la realizzazione di una linea delle metropolitana nella capitale, che gli sono state rivolte negli ultimi anni.dopo essersi rifugiato nell'ambasciata di Montevideo. La polizia peruviana oggi ha arrestato anche l'ex vice presidente Miguel Atala e l'ex segretario generale della presidenza, Luis Nava. Ieri Garcia era tornato a professare la sua innocenza con un tweet in cui affermava di non essere "menzionato in nessun documento, né indicato da nessuna prova" e che contro di lui vi sarebbero solo "illazioni o invenzioni".