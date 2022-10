Ex moglie rientra in casa a prendere vestiti e fedi: lui la uccide e dà fuoco al corpo

La moglie torna a casa dopo averlo lasciato per recuperare le sue cose e lui la uccide. E' successo in Florida negli Usa. Ian Christopher Baunach, 43 anni, lunedì si è dichiarato non colpevole dell'omicidio di Katie Baunach, 39 anni, e madre dei due loro figli. Il bodybuilder ha ammesso di essere stato accecato dalla rabbia vedendo la donna portarsi via l'anello di fidanzamento e le fedi nuziali, così le ha dato fuoco.

La separazione

L'ex marine è stato arrestato nel novembre 2021 per abusi domestici, ma rilasciato poco dopo su cauzione. Dieci mesi dopo, Katie lo ha accusato di aver abusato di uno dei loro figli e ha ottenuto un ordine restrittivo contro di lui. I due si sono quindi lasciati definitivamente ma qualche giorno fa la donna ha deciso di lasciare i figli a un'amica per tornare in casa e prendere degli effetti personali, ma purtroppo non è più uscita da quell'abitazione.

L'amica ha denunciato la scomparsa di Katie, spiegando la situazione, a quel punto gli agenti, con un mandato di perquisizione sono entrati nella casa del bodybuilder e hanno trovato tracce di sangue ovunque nell'appartamento. L'uomo ha spiegato che si trattava di resti di cibo, ma quando i poliziotti in giardino hanno trovato le parti carbonizzate del cadavere della donna per lui sono scattate le manette.

Ian ha ammesso di aver avuto una brutta discussione con la ex moglie, ha spiegato che era arrabbiato per il provvedimento preso contro di lui, ma ha negato il delitto affermando che la donna era scomparsa da giorni senza che lui sapesse nulla. Ora l'uomo è stato arrestato e rischia anche la pena di morte per l'omicidio efferato della donna e detenzione illegale di armi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 15:53

