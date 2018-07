Ex ambasciatore negli Usa pestato a sangue in metro, fermati due adolescenti

Rifiuta di vendere le cartine a tre minorenni, tabaccaio picchiato e ucciso​

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due, un ragazzo di 16 anni ed una ragazza di 15, sono statiin quanto sospettati di un brutaleai danni di un ex ambasciatore negli Stati Uniti., 70ennebritannico che ha avuto incarichi a Washington e in Germania, è stato infatti aggredito ieri e pestato a sangue nella stazione della metro di Victoria, aL'ex, che ha lavorato neglidurante i mandati presidenziali di, si trovava in compagnia della moglie quando è stato aggredito, per ragioni ancora non chiare, da alcuni adolescenti. Trasportato in ospedale coltumefatto e, le sue condizioni non sono gravi ma la moglie, che ha assistito alla scena, è ancora sotto choc. La notizia è riportata dall'Independent . Meyer, vittima del pestaggio intorno alle 14.45, è attualmente in pensione dopo gli importanti incarichi diplomatici ricoperti per conto del Regno Unito. In merito alla visita di, la settimana scorsa l'ambasciatore aveva dichiarato: «Ci saranno inevitabili proteste e abbiamo il dovere di proteggere il presidente. Gli Stati Uniti sono stati, sono e saranno i nostri principali partner commerciali e alleati e Trump è il loro presidente, regolarmente eletto».