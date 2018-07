Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da quando aveva 12 anni provava aperché non soddisfatto del proprio, oggi che ne ha 32, Adam Curlykale, si è sottoposto a un intervento drastico per lo stesso motivo. L'uomo tatuato nel 90% del suo corpo si è fattoritenendo che interferiva con il suo look.L'uomo russo originario di Kaliningrad, sosteneva che i suoi genitali interferissero con il suo look e stonassero in quella che era la sua immagine di perfezione fisica. Il 32enne è affetto da albinismo e, come riporta Metro , avrebbe cominciato a tatuarsi proprio perché si sentiva diverso e la sua pelle pallida lo faceva sentire a disagio. Quando ha ricevuto la diagnosi di cancro ha deciso che avrebbe dato una svolta alla sua vita e ha iniziato facendosi tatuare tutto il corpo.Fortunatamente è riuscito a sconfiggere la malattia, ma l'ossessione per il suo corpo è diventata ancora più estrema, così, oltre al pene, si è fatto rimuovere i capezzoli e i testicoli: «Ho una visione specifica di me stesso e la costruisco passo dopo passo. La vita è così breve che ho smesso di chiedermi cosa succederà domani».