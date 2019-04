Evirato dal coinquilino per soldi, ma la sua decisione a sorpresa lascia tutti senza parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le forze dell'ordine lo avevano trovato imentre camminava in strada tuttoe si erano preoccupate:. La bizzarra operazione era stata eseguita dal suo, che poi, rinvenuta dalla polizia nell'appartamento. Eppure l'evirato, un professore inglese che lavora a Londra, ha lasciato tutti senza parole:La vicenda è avvenuta nella città spagnola die dalle indagini della polizia,- un giovane spagnolo di 29 anni -. L'uomo avrebbe anche ricevuto un compenso per effettuare il taglio, circa. E la promessa che, a seconda delle visualizzazioni che avrebbe registrato il video della sua evirazione, caricato online, avrebbe dato al giovane altri soldi, per un massimo di circa cinquemila euro. Di questo filmato però non si ha traccia: di certo è stato cancellato ma, secondo quanto riportato anche dal Mirror, non è chiaro se sia stato eliminato prima o dopo del suo caricamento online.Dopo aver trovato il pene mozzato all'interno dell'appartamento, l'uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per poterlo riattaccare, e adesso il professore londinese è tornato nel Regno Unito. Per quanto riguarda il coinquilino spagnolo, il 29enne che ha tranciato di netto il pene al professore, è in arresto e probabilmente andrà a processo, nonostante la scelta choc del professore evirato, che ha deciso di non sporgere denuncia nei suoi confronti.