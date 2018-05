Bimba di 6 anni si sveglia nel cuore della notte col mal di pancia, i medici scoprono un maxi-cancro allo stomaco

"Mamma, mi fanno male le ossa". Per i medici è un'infiammazione, invece è cancro

Si sveglia nel cuore della notte a causa di un, ma quello che succede dopo cambia la vita a tutta la sua famiglia. La piccoladi soli 6 anni, ha iniziato a urlare in pienanella sua casa a Liverpool, a causa di un fortissimo mal di stomaco, così i suoi genitori hanno deciso di farla vedere da unLe analisi hanno poi mostrato che la bimba aveva un enorme, una massa grande come un'anguria. Secondo i medici,sarebbe nata con quella massa che è cresciuta insieme alla bimba arrivando però ad essere una vera e propria bomba ad orologeria che ha rischiato di ucciderla. «Dopo che le abbiamo somministrato delle medicine sembrava persino stare meglio. Poi, dopo che il dolore è ritornato, abbiamo deciso di portarla in un centro specializzato, dove ci hanno detto che probabilmente soffriva di stitichezza», ha spiegato la mamma al Mirror ricordando la notte in cui la piccola è stata male. La donna però sapeva che non poteva essere quello il problema e ha insistito per test più specifici, la radiografia ha poi mostrato l'enorme massa.Evie è stata sottoposta a un ciclo di chemioterapia di 4 settimane e poi ha subito un intervento di 5 ore per rimuovere il tumore. La mamma è sconvolta: «Non ha mai avuto alcun sintomo prima di quella notte, non potevo credere alla diagnosi dei medici». Oggi la bimba ha finito i cicli di chemio e le sue condizioni sembrano migliorare. Sua mamma e suo papà non vedono l'ora che possa riprendere la sua vita normele e nonostante la difficoltà del percorso che li aspetta non perdono le speranze e hanno già prenotato la meta per le prossime vacanze estive da fare tutti insieme.