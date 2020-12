Eva scopre di avere il coronavirus dopo il parto della figlia prematura: «Sono viva per miracolo»

Ha scoperto di avere il covid subito dopo aver messo al mondo la sua bambina. Eva Ahmed, 28 anni di Wednesbury nel Regno Unito, ha manifestato i primi sintomi del Covid-19 durante la 28esima settimana di gravidanza. Dopo che le sue condizioni sono peggiorate è stata ricoverata e sottoposta a un cesareo d'urgenza e subito dopo è stata messa in coma dopo che i medici hanno scoperto che aveva il coronavirus.

In pochissimo tempo le condizioni di Eva si sono aggravate, i suoi polmoni hanno collassato, ed è stato necessario intubarla. «Non ricordo molto, solo le allucinazioni, pensando che i dottori fossero cattivi e cercassero di uccidermi. In realtà mi hanno salvato la vita», ha raccontato la donna al Mirror. Dopo il parto è stata trasferita in un altro ospedale a 50 chilometri di distanza dalla sua bamina, anche lei in terapia intensiva neonatale dopo essere nata prematura.

Fortunatamente ha iniziato a reagire alle cure dopo 10 giorni di ricovero ha potuto riabbracciare il marito e la sua bambina. «È stato una specie di miracolo, davvero emozionante, non potevo credere che lei fosse qui e a tutto quello che avevo passato. Ero tornata dalla morte ed ero felice», ha aggiunto. Quando è stata dimessa Eva è stata accolta dall'applauso di tutto l'ospedale, in molti hanno temuto il peggio. La bambina dovrà restare in ospedale probabilmente ancora per diversi mesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 17:28

