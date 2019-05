Papà 37enne cade dalla bici e resta paralizzato dal collo in giù: disperato, chiede l'eutanasia. Poi il miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, rimanendo paralizzato dal collo in giù.L'uomo era partito da casa per incontrare un amico, ma all'appuntamento non è mai arrivato. Dopo aver colpito con la bici una barriera, è volato in aria, sbattendo la testa.La vicenda si è svolta a Londra. Come riporta, Steven Dowd, questo il nome dell'uomo, è stato trovato da alcuni passanti e subito soccorso.Steven potrebbe rimanere paralizzato dal collo in giù per sempre. L'uomo, papà di una bimba, si dispera e dice alla moglie Helen che vorrebbe ricorrereHanno detto che alcune persone fanno un po' di recupero e altre non hanno più sentito nulla. Mia moglie Helen e io abbiamo avuto una conversazione molto onesta e ho detto che non volevo usare una powerchair controllata dalla mia bocca per il resto dei miei giorni. Capisco perfettamente che alcune persone conducono vite molto piene in quella situazione, ma non era quello che volevo per me o mia moglie.».Poi la svolta. I medici del Kings College Hospital gli hanno parlato della(ISCoPE), sviluppata dal professor Marios Papadopoulos e dal suo team all'ospedale St. George di Tooting, a Londra. Racconta Steven: «Mi hanno chiesto se volevo partecipare. Hanno detto che non potevano garantire che avrebbe funzionato, ma ho pensato che non avrebbero potuto peggiorare la situazione. Quando non hai niente, cogli l'opportunità».Oggi Steven è tornato a camminare e pedalare. Partecipa alle competizioni sportive ed è tornato a vivere. Per la gioia della sua famiglia.