Kalush Orchestra vincono Eurovision, Lady Zelensky esulta: «Il mondo canterà una canzone su una madre ucraina»

Anche la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, si è congratulata con la band ucraina Kalush Orchestra e con tutti gli ucraini per la vittoria all'Eurovision. «Signora Stefania, mamma di Oleh Psiuk (alla mamma del frontman è intitolata la canzone, Stefania, che ha vinto la gara, ndr.), insieme a te siamo orgogliosi di tuo figlio. Insieme a te ci rallegriamo per l'incredibile vittoria della Kalush Orchestra all'Eurovision», scrive Zelenska su Telegram, sottolineando che qualunque vittoria simile, anche sul fronte culturale, «è una vittoria per l' Ucraina nella guerra».

«Stefanià è stata cantata da musicisti provenienti da Polonia, Lettonia e Francia. È stata cantata dai The Rasmus. Ora il mondo intero canterà una canzone su una madre ucraina - in ucraino», scrive Zelenska, congratulandosi con la «Kalush Orchestra e tutti noi per una vittoria così importante».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 08:57

