Estetista picchia il ragazzo durante una lite: «Lo ha stretto fino a fargli sanguinare i testicoli»

Martedì 11 Giugno 2019, 15:08

, ma la discussione degenera e finiscono alle. Katie Lee Pitchford, 21 anni, estetista, era in casa con il suo partner a Indian Beach, in Florida, quando hanno iniziato a discutere. La donna, esasperata dalla lite, haSecondo la ricostruzione dei fatti, come riporta Metro , prima lo avrebbe colpito con schiaffi e pugni, poi lo ha afferrato per i genitali. Una stretta che ha bloccato per diverso tempo l'uomo che è stato afferrato anche per la gola. Il giovane è però riuscito a divincolarsi e ha chiamato la polizia che, giunta sul luogo, ha arrestato la ragazza e chiamato un'ambulanza per il ferito, visibilmente provato dalla colluttazione.La 21enne ha ammesso di aver discusso con il compagno, ma ha negato ogni forma di aggressione. La donna era in libertà vigilata per resistenza a pubblico ufficiale, ora di trova in carcere.