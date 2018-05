Usa, insegnante spara in una scuola e si barrica in classe​

ATF on scene. Before this video I could hear a series of small explosions @FOX61News #NorthHaven pic.twitter.com/YAsIk1IOVC — Michael Howard (@MHoward_TV) 3 maggio 2018

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima ha picchiato la moglie, poi ha minacciato di farsi saltare in aria e ci è riuscito, proprio mentre la donna, ferita, era riuscita a fuggire dalla casa. Una notte di panico e apprensione, quella vissuta dai residenti e dagli agenti di polizia intervenuti a, piccolo centro del Connecticut, negli Stati Uniti, dove un uomo si èe ha causato le deflagrazioni,intervenuti sul posto e causando un vastonell'abitazione. Secondo le ultime notizie diffuse dalla polizia, nell'edificio, completamente distrutto dalle fiamme, sono stati rinvenuti dei resti umani ma non è ancora possibile identificarli. Non è ancora chiaro se l'uomo fosse solo in casa.Tutto è iniziato nella serata di ieri, quando la polizia era stata allertata da alcuni vicini. Per timore che l'uomo potesse farsi saltare in aria, era stato deciso non solo di circondare il perimetro della casa, ma anche di interrompere l'erogazione dinell'abitazione. Dopo le prime trattative per far desistere l'uomo dal suo intento, però, una serie dihanno sconvolto la zona. I vicini raccontano: «Le nostre case hanno tremato, è come se quella casa fosse piena di bombe».Per gli effetti della tremenda esplosione, nove poliziotti che stavano circondando la casa sono rimasti feriti. Quattro di loro, i più gravi, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale ma nessuno di loro è in pericolo.