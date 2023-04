Esplosione nella lavanderia, il video choc: «Causata dall'accendino dimenticato nei pantaloni». Un uomo si salva per miracolo

Un uomo esce dalla lavanderia a gettoni con i vestiti appena lavati e dopo appena 10 secondi la stessa porta viene demolita da una forte esplosione. Le fiamme avvolgono il locale e demoliscono la vetrina, l'uomo è salvo per miracolo. Ma quanto accaduto in Spagna sta facendo discutere il web per il motivo che ha portato all'esplosione.

Il video girato dalle telecamere di sicurezza di una lavanderia a gettoni in Spagna, a La Coruña, è diventato subito virale sui social. I dispositivi di sicurezza hanno catturato il momento dell'esplosione di una delle asciugatrici. Un'esplosione che ha frantumato tutte le finestre e ha persino strappato la porta d'ingresso dai cardini, causando danni anche alla facciata del palazzo. Tutta colpa di un accendino...

⏩ #LaCoruña | Un hombre se salva por segundos de ser alcanzado por la explosión de una secadora en La Coruña.



El cargador de un mechero dentro de una de las secadoras que se dejó por despiste un cliente fue la causa de la detonación. La pared del escaparate se vino abajo. 🇪🇸 pic.twitter.com/fdB8kjqLBs — CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos. (@Cuerpospolicia1) April 3, 2023

Il motivo dell'esplosione

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l'esplosione è stata causata dal surriscaldamento di un accendino che era stato lasciato all'interno di una tasca di un paio di pantaloni. Una dimenticanza che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia.

