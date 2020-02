Esplode il tablet e scoppia un incendio in casa, muoiono due fratellini: «Il maggiore ha cercato di salvare la più piccola»

Fermo, bimba di sei anni morta in incendio: svolta nelle indagini: fermata la madre

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 19:12

Esplode ilUn bimbo disono morti in un darmmatico incidente a Managua, in Nicaragua. Nella loro abitazione sarebbe scoppiato un incendio a causa di un corto circuito dovuto alla ricarica del tablet e il fratello maggiore è mortoA scoprire cosa era accaduto è stato il padre dei bambini dopo aver visto il corpo del piccolo Jordan Caleb Obando Soto, il più grande dei due figli, sopra quello di Alessandra Adelaid Obando. I due sono portati in ospedale, come riporta anche il Daily Mail , ma le loro condizioni erano troppo gravi per poter sopravvivere. I bambini erano in casa con il papà quando si è consumata la tragedia, mentre la mamma era a lavoro.L'uomo ha sentito una deflagrazione, la ricostruzione dell'incidente ha riportato che un falso contatto nel caricatore del tablet ne ha causato il corto circuito. Quando è andato a vedere come stessero i bambini l'uomo si è trovato davanti alla scena straziante. Mentre si sviluppavano le fiamme per tutta casa ha messo in salvo i figli, ma purtroppo erano già gravemente feriti. Lui e la moglie sono sconvolti per l'accaduto e intorno a loro si è stretta tutta la comunità.