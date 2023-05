L'eroe del principe Harry multato nel park per disabili: «Sono senza un braccio e una gamba ma non credono che sia invalido»

di Redazione web

Il veterano Royal Marine Ben McBean è stato definito dal principe Harry un vero "eroe" dopo aver perso la gamba destra e il braccio destro in battaglia in Afghanistan. Nessuno avrebbe mai creduto che sarebbe rimasto in vita dopo aver subito due gravi amputazioni, eppure Ben McBean è riuscito a recuperare in tempi record e a ritornare ad una vita più o meno normale.

Ad un anno dalla guerra, il veterano è riuscito a correre la Maratona di Londra, dimostrando grandissima forza di volontà e una incredibile determinazione.

Nonostante avesse ottenuto il tesserino che confermava la sua invalidità, la sua partecipazione alla Maratona di Londra ha messo in discussione la sua disabilità. Oggi ritorna a parlare su Twitter perché rischia, ancora una volta, di perdere il proprio tesserino di invalidità. Andiamo a vedere che cosa è successo e la reazione dei social.

Multato l'eroe del principe Harry

Ben McBean è un veterano della Royal Marine ed è conosciuto al pubblico inglese per essere stato acclamato dal principe Harry come suo "eroe" per la forza e la determinazione dimostrata durante il periodo di ricovero dal campo di battaglia in Afghanistan dove ha perso due arti: la gamba destra e il braccio destro.

L'eroe è riuscito a tornare in salute e dopo un anno dal traumatico caso ha corso la Maratona di Londra. Ed è proprio a seguito di questo evento che il consiglio comunla di Plymouth ha deciso di revocargli il tesserino che certifica la sua invalidità e Ben ha dovuto lottare per oltre 13 anni prima di riacquistarlo nuovamente.

«Ho lottato per 13-14 anni per riaverne uno, ma non rientravo nei criteri - dice Ben -. Apparentemente se puoi correre o camminare per più di 50 metri o qualcosa del genere senza aiuto, allora non ne hai bisogno».

Negli ultimi giorni è tornato il rischio di poter perdere nuovamente quella certificazione di disabilità che consente al veterano di veder riconosciuti i diritti riservati alle persone con disabilità. L'ex commando della Royal Marine ha detto sui social di essere stato multato per aver utilizzato il parcheggio riservato ai disabili al Derriford Hospital, ma il vigile urbano non ha voluto vedere il badge blu (il tesserino rilasciato agli invalidi), mettendo in dubbio la sua disabilità perché le amputazioni non sono immediatamente visibili.

«Non mi credono perché non sono su una sedia a rotelle»

«A meno che non indossi pantaloncini e maglietta, non sembro un doppio amputato perché non sono legato alla sedia a rotelle», ha dichiarato l'ex marine, cercando di difendere le persone che lo attaccano senza sapere quali siano le sue reali condizioni.

L'ultimo scontro però è stato troppo forte perché deriva da un vigile urbano e Ben McBean si è sfogato su Twitter con un video in cui dice: «Sono stato ferito in Afghanistan.

If I get a fine or court date then I’ll speak to someone I suppose. It’s sad really isn’t it how you’ve got to prove your disability to people or else. If your in a wheelchair your disabled, old. Disabled. In between and your screwed! pic.twitter.com/OfAdMTry85 — Ben Mcbean (@benmcbean) May 18, 2023

La reazione sui social

Numerosi sono stati i messaggi di conforto sui social per Ben McBean che ora dovrà combattere ancora una volta per i suoi diritti. «Non sto cercando di fare licenziare quel vigile - ha detto Ben -. So quanto sia difficile trovare lavoro e mandare avanti una famiglia in questi tempi, ma vorrei portare alla luce le ingiustizie che sto subendo».

