«Mio papà mi dà dello st***zo egoista perché non voglio usare la mia eredità per pagare gli studi ai miei fratelli»

di Redazione web

La perdita di un genitore è forse il dolore più grande che un figlio possa provare, soprattutto quando è ancora un bambino. Nonostante la grande tragedia, ci sono anche alcuni genitori che, prima di andarsene, lasciano un testamento in cui scrivono precise istruzioni su quanto denaro dare ai figli. È la storia del protagonista che ha raccontato la sua situazione su Reddit: la mamma è venuta a mancare quando lui era ancora piccolo ma gli ha lasciato una cifra enorme per le sue spese e il college. Tuttavia, il padre gli avrebbe chiesto una parte per pagare l'università ai fratelli più piccoli nati dal secondo matrimonio. Ecco che cos'è successo.

La storia

Il protagonista della storia si è lasciato andare a un lungo sfogo su Reddit e il suo post recitava così: «Ho 17 anni e mia mamma, purtroppo, è morta quando ne avevo 7 a causa di una grave malattia. Prima di andarsene, mi ha lasciato una somma davvero grossa di denaro, alla quale si sono aggiunti anche i soldi che i miei nonni (benestanti) hanno risparmiato per me fin da quando ero un bambino. La cifra è di quasi un milione di dollari (più di 900mila euro). C'è da dire che mia mamma ha voluto lasciarmi molti soldi per ogni evenienza, ad esempio, se mio padre si fosse risposato e avesse avuto altri figli, non si sarebbe dovuto preoccupare troppo di me dato che sarei già stato sistemato.

«Ho messo da parte migliaia di euro nel caso in cui io e mio marito ci separassimo. Sono una st***za se non voglio condividere nulla con lui?»

I commenti social

Tantissimi utenti Reddit si sono affezionati alla storia del ragazzo e in molti gli hanno dato ragione. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Hai ragione a non dare nulla: tua madre ti ha lasciato quei soldi proprio nel caso in cui tuo padre si fosse risposato. Quelli sono tuoi e basta» oppure ancora «Tuo papà dovrebbe capire che in questo caso l'egoismo non c'entra nulla».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 12:31

