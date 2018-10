Epatite A in pizzeria, scatta l'allerta per decine di clienti

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dove sarebbe nato una che ha portato diversi contagi. Quattro sono per ora i clienti che hanno contratto il virus dopo aver mangiato in quel locale e questo ha fatto scattare i controlli da parte del sistema nazionale.La pizzeria incriminata è Doino's Pizzeria Bar & Grille a Cheektowaga, negli Stati Uniti. I contagi potrebbero essere di un numero molto superiore e le autorità hanno invitato tutte le persone che sono andate nel ristorante in un periodo compreso tra il 20 agosto e il 3 settembre a rivolgersi al loro medico e a fare dei test. Secono quanto riporta il D aily Mail, ormai una campagna di vaccinazione sarebbe inutile perché chi ha contratto il virus lo sta probabilmente già incubando.Non in tutti l'epatite A è sintomatica, solitamente i primi disturbi compaiono dopo 20 giorni dall'inoculazione del virus. Mal di testa, febbre, vomito, urine scure e spossatezza devono essere dei campanelli d'allarme per chi sospetta di aver contratto la malattia. Il ristorante ha replicato dicendo di non avere intenzione di chiudere, il titolare e i dipendenti hanno dichiarato di stare bene e non avere alcun problema di salute, cosa che dovrebbe dimostrare che la pizzeria non è il centro del focolare del virus diffusosi in pochi mesi.Dall'inizio dell'anno in tutta la contea si sono registrati ben 20 casi di epatite b, con un incremento del 400% rispetto al 2017.