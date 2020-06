Entrano nella capanna mentre stava partorendo, 32enne uccisa in pieno travaglio insieme al nascituro

Ragazza di 19 anni uccide il suo stupatore a colpi di pistola: è stata scarcerata

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 18:47

a. Shaida Nathan, 32 anni, madre di tre figli, era inella sua capanna alla periferia di Città del Capo quando degli uomini armati hanno fatto irruzione e hanno ucciso con diversi colpi di arma da fuoco lei e il piccolo che stava venendo al mondo.Sul posto sono intervenuti polizia e soccorsi, ma purtroppo per la mamma e il neonato non c'è stato nulla da fare. Le autorità credono si tratti di un regolamento di conti e presumibilmente nel mirino degli assassini c'erano i due figli maggiori della donna. Coinvolti nella sparatoria anche i due ragazzi che si trovano in ospedale in condizioni stabili, come riporta il Daily Mail Ora sono in corso le indagini, ma nella città non è il primo caso di sparatorie. Il presidente Cyril Ramaphosa ha condannato "l'ondata di omicidi di donne e bambini" in Sudafrica e ha annunciato che si impegnerà perché questa tragedia abbia fine.