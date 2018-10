Entrano in un negozio e rubano la marijuana, ma era origano

Ameba mangia-cervello uccide Fabrizio, 29 anni: «Si muore nel 90% dei casi». Colpa di un bagno in piscina​

Si sono introdotti furtivamente in un negozio die, in fretta e furia, hanno trafugato tutto ciò che si trovava esposto dietro al bancone. Due adolescenti hanno sfondato un vetro per entrare nel negozio e rubare, oltre ad alcune magliette, alcuni spinelli già confezionati. Non potevano certo immaginare che quei prodotti, il cui scopo era semplicemente espositivo, non contenevano marijuana, bensì del sempliceCome riportano alcuni media locali Mashable , l'episodio è avvenuto qualche giorno fa all'interno del Native Roots, un negozio di. I dipendenti avevano appena staccato e chiuso il negozio, quando i due ragazzi, che sono stati anche ripresi da alcune telecamere, hanno distrutto una vetrata e sono entrati, facendo razzia di tutto ciò che si trovava dietro il bancone.Molto probabilmente, i ragazzi hanno deciso di rubare lanon tanto per impossibilità economiche, quanto per la loro giovane età, troppo bassa per la legge sulla vendita diin. La loro dev'essere stata però una brutta sorpresa: all'interno degli spinelli già preparati, rubati dai due ragazzi preparati, c'era dell'poiché intorno al bancone ci sono solamente prodotti d'esposizione, mentre laviene custodita nel retro del negozio, in una stanza praticamente blindata. Lo hanno spiegato diversi dipendenti e manager del negozio. Intanto, i due sono ricercati dalla polizia, che sta cercando di identificarli.Da quando la marijuana, anche a scopo ricreativo, è diventata legale in gran parte degli, l'economia ha avuto un indotto decisamente positivo e si è sviluppato un nuovo tipo di business. In Colorado, ad esempio, la legalizzazione della marijuana ha consentito l'avvio di molte nuove aziende e grandi negozi, capaci di generare ottimi profitti.