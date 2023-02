Entra in casa della nonna morta per pulirla, la polizia lo scambia per un ladro e lo uccide: aveva 28 anni, lascia tre figli

Entra in casa della nonna morta per ripulire e sistemare l'appartamento, ma la polizia lo scambia per un ladro e gli spara, uccidendolo. Joe Frasure Jr. aveva 28 anni ed è morto martedì a Wyoming, in Ohio (Usa). La polizia, già sotto pressione per il caso Tyre Nichols e altri episodi controversi, si giustifica: «È scappato quando ci ha visto».

La polizia rilascerà presto le immagini della bodycam degli agenti, che chiariranno come si sono svolti i fatti. Stando alle dichiarazioni degli agenti coinvolti, che erano stati contattati da un vicino che temeva ci fosse un furto in atto, il ragazzo ucciso avrebbe avuto un atteggiamento sospetto. Quando sono arrivati, hanno visto Frasure e suo padre sul retro dell'edificio.

Secondo la polizia, il 28enne ucciso non ha seguito gli ordini, scappando e cercando di lasciare l'area su un minivan. Quando il mezzo ha quasi colpito un agento, è stato aperto il fuoco. Un proiettile ha raggiunto il giovane alla testa. È stato trasportato all'University of Cincinnati Medical Center, dove è stato dichiarato cerebralmente morto. Nello stesso ospedale nascerà a breve il suo terzo figlio. L'indagine della polizia sull'accaduto è ancora in corso.

Joe Frasure was shot this morning by Wyoming police. His family says he was no burglar but was helping to clean out his late grandmother's home. Frasure's third child is due at any moment, likely at the same hospital where he's currently brain dead. pic.twitter.com/tVcxoME0NS