Entra in una casa e spaventa a morte una famiglia solo per i like, star di TikTok arrestato​ (di nuovo)

Il suo nome è diventato un vero e proprio incubo per la polizia e, ancora una volta, la star di TikTok Mizzy ha superato ogni limite. Il giovane tiktoker è stato arrestato per l'ennesima volta e ad annunciare la notizia è stato proprio lui, caricando il video dell'arresto sul suo profilo Twitter. Ma a sconcertare è il motivo che ha portato a far scattare l'arresto nei suoi confronti...

Star di TikTok arrestato (di nuovo)

Secondo quanto riportato dal Mirror, il giovane (diventato famoso sui social network) è da sempre considerato un problema dalla polizia locale. Si considera un burlone e infrange la legge per divertimento, ma soprattutto per i like sulle piattaforme social.

Sebbene a suo carico ci fosse già l'obbligo di non pubblicare più video sui social, emesso qualche mese fa dal tribunale, Mizzy è tornato all'attacco. E si è davvero superato. Mizzy, all'anagrafe Bacari-Bronze O'Garro, ha 18 anni e lo scorso martedì si è fatto riprendere mentre entrava in una casa, spaventando a morte i proprietari di casa. L'effrazione è costata cara al giovane che, poche ore fa, è stato arrestato.

Fermato, poi la multa

Nel breve filmato caricato su Twitter, si vede il giovane "content creator" brasiliano che viene arrestato sopra il tetto di un'abitazione.

Processato per direttissima, il giovane è stato già rilasciato, ma per lui è scattato il divieto assoluto di pubblicare video sui social per due anni e una multa di 420 euro.

La reazione sui social

Una condanna che fa discutere sui social, perché molti utenti non pensano che questo divieto possa tenere a bada il 18enne... «Ma che pena è?», scrive un utente indignato. «Aveva già subito in passato una restrizione del genere... pensate che si fermi qui?», gli fa eco un altro.

Poi, c'è chi lancia l'allarme: «Questo ragazzo è pericoloso: mette a rischio la sua vita e la vita di chi, suo malgrado, diventa vittima dei suoi video. Dovete fermarlo prima che ci sia una tragedia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 16:23

