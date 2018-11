Carlo d'Inghilterra, la confessione choc: «Sposare Diana fu un errore enorme»​

Un'importante onorificenza per: l'attrice inglese, infatti, ha ricevuto il titolo dial termine di una cerimonia speciale a Buckingham Palace. A insignire l'attrice 59enne, nota per film come Nel nome del padre, Casa Howard, Quel che resta del giorno e Ragione e sentimento, è stato ilIl duca di Cambridge, come riporta l'Independent , ha ricevuto a Buckingham Palaceper darle l'importante onorificenza. Una cerimonia tutta dedicata all'attrice, nota per il grande. In passato, infatti,fu la principale promotrice di pari stipendi tra uomini e donne, di lotta alla violenza sulle donne e, negli ultimi tempi, anche contro la povertà infantile, una piaga sociale che coinvolge anche un paese ricco come la Gran Bretagna.«Sono una donna impegnata per i diritti civili, chi è più in vista ha responsabilità maggiori» - ha dichiarato- «Sono molto amica del principe Carlo e ho visto i figli crescere. William oggi è un uomo meraviglioso, con una famiglia meravigliosa. La, poiché è figlio di un mio amico, era forte, ma lui mi ha detto che durante una cerimonia ufficiale non era proprio il caso».L'ultimo impegno diè quello di far luce su un problema sociale grave ma troppo spesso sottovalutato: nonostante il Regno Unito sia una delle grandi potenze economiche mondiali, molti bambini, a casa, fanno la fame. Durante il periodo scolastico, possono avvalersi del servizio mensa, ma quando le scuole chiudono, non mancano casi di ragazzini che chiedono gli avanzi nelle stesse mense degli istituti.