Emma muore durante le vacanze: si accascia al suolo davanti al compagno e ai tre figli

Si sottopone a un intervento per alzare il lato B: Leah, mamma di 3 figli, muore a 29 anni

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è accasciata al suolo all'improvviso davanti al compagno e mentre era in vacanza: è morta così, una giovane donna di 35 anni madre di tre figli. È accaduto il 20 agosto scorso. La famiglia era al quarto giorno di campeggio a Solva, in Galles e stava trascorrendo le ferie estive all'insegna del relax e del contatto con la natura. Senza parolel'uomo che avrebbe dovuto sposare e a cui era legata da 14 anni.«Sembrava tutto normale, è successo all’improvviso», ha raccontato l'uomo parlando di Emma come della sua anima gemella. La donna originaria di Barry, ha avuto un collasso mentre camminava attraverso un campo nel Pembrokeshire, come riporta Metro.Uk . Trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo. «Era in buona salute. Assumeva solo farmaci per una tiroide iperattiva. Sono in uno stato di shock totale, ricordo che sono andato in bagno a vomitare. Abbiamo tenuto i piccoli lontano da quello che stava succedendo quando è successo».«Ci eravamo fidanzati qualche anno fa, ma non avevamo mai fatto il grande passo. In realtà, quando siamo saliti in macchina, abbiamo discusso del matrimonio», ha aggiunto.Ben ha avuto da Emma due figli in 14 anni di unione: Aneurin, 7, e Finn, 5 anni, in ospedale. Il primo figlio, di 18 anni, Christopher, è nato da una precedente relazione.Uno dei figli è autistico, come spiega il compagno 37enne. «Il nostro bambino di cinque anni soffre di autismo, la sua reazione è stata che non può e non vuole elaborare la morte di sua madre... Emma era davvero una persona magica e piena di vita, era una persona gentile, generosa, appassionata. Riusciva a far uscire il meglio delle persone».