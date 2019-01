Emiliano Sala, il tweet di Malcuit, terzino del Napoli. E anche Ranieri prega per lui

Emi 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — K.Malcuit 25 (@KevzRose) 22 gennaio 2019

Le parole «Emi» e l'emoticon delle due mani giunte, intese come una preghiera per lui. L'ex compagno di squadra di, il terzino del Napoli, tra le rivelazioni del club azzurro in questa prima parte di stagione, ha dedicato un tweet al bomber argentino scomparso con l'aereo sulla Manica mentre si apprestava ad andare a Cardiff dove doveva debuttare inMalcuit e Sala hanno giocato insieme in Serie B al Niort, dove Sala era andato in prestito dal Bordeaux nella stagione 2013/14. L'argentino passò poi nel 2015 al Nantes, dove la stagione scorsa è stato allenato dal tecnico italianoe anche Ranieri gli ha dedicato un tweet, anch'egli con le mani giunte nella speranza che le preghiere servano a qualcosa per il 28enne argentino.