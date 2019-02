Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è chi ancora non si riesce a dare pace per la morte di, ile la sua nuova squadra. Fra i cuori inconsolabili c'è sicuramente quello di: la sorella del giocatore infatti riempie i suoicon le foto del fratello scomparso, aggiungendone una molto toccante.Nell'immagine, scattata nella casa del fratello scomparso in Francia, si vede la sua cagnolonache guarda dalla finestra, forse nella speranza di rivedere presto Emiliano: «» è, insieme a un cuore rosso, la didascalia della fotografia della sorella del calciatore.Emiliano Sala aveva preso nel 2015 la cagnolona Nala in un canile in Francia, mentre ancora era un giocatore del Nantes: nell'ultima sessione di calciomercato, Sala era stato acquistato dal Cardiff City. E proprio dopo aver salutato i suoi ex compagni della squadra francese l'aereo che lo avrebbe dovuto portare verso la sua nuova avventura nel calcio inglese si è inabissato nel canale della Manica.E il calciatore aveva già deciso di portare la sua inseparabile compagna a quattro zampe con lui in Galles per tenerla ancora al suo fianco in questa nuova avventura nel Regno Unito. Purtroppo, Emiliano non potrà più riabbracciare la sua Nala, che ancora lo aspetta, guardando dalla finestra, sperando di rivederlo.