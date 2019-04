Emiliano Sala, morto il papà Horacio: stroncato da un infarto, aveva 58 anni

Tragico lutto, ancora, per la famiglia di, il calciatore morto a 28 anni in un incidente aereo nel canale della Manica, pochi giorni dopo aver firmato il trasferimento dal Nantes al Cardiff. Il papà di Emiliano,, è morto oggi a 58 anni, stroncato da un infarto.La notizia arriva a tre mesi dalla scomparsa di Emiliano, il cui piccolo aereo cadde in mare: quel velivolo doveva riportarlo a Cardiff, città gallese in cui avrebbe giocato in, dopo aver salutato i suoi compagni del Nantes,in cui si era messo in mostra a suon di gol. Secondo quanto riportato dai media argentini il malore ha colpito Horacio Sala all'alba mentre era nella sua abitazione a Progreso, nella provincia di Santa Fe.