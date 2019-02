di Simone Pierini

Emiliano Sala

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 00:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Il cadavere dell'attaccante che si stava trasferendo dal Nantes al Cardiff è stato. Lo ha confermato la polizia di Dorset. Si chiude così la drammatica ricerca che ha scosso il mondo del calcio e non solo. Adesso non si sa se le ricerche continueranno per ritrovare anche il secondo corpo, quello delLa notizia dell'identificazione dei resti del calciatore italo-argentino di 28 anni, riferisce il quotidiano Clarin di Buenos Aires, è stata diffusa dalla polizia di Dorset, la città costiera dove un medico anatomopatologo ha verificato la coincidenza del Dna con quello dei famigliari. In un tweet il commissariato ha sostenuto che «». Il giornale sottolinea che «la tristezza ed il dolore non abbandoneranno mai i famigliari de giovane (che stava trasferendosi dalla squadra francese del Nantes a quella britannica di Cardiff), ma almeno il ricordo sarà alleviato dal fatto di aver potuto dare al congiunto una sepoltura».L'agenzia britannica di indagini degli incidenti aerei (Aaib) aveva annunciato mercoledì notte che dopo vari tentativi non riusciti, alla fine grazie ad un minisommergibile in dotazione alla nave oceanica 'Geo Ocean III', si era riusciti a portare in superficie il cadavere rimasto incastrato nel relitto del Piper Malibu adagiato sul fondo del mare nella Manica ad una settantina di metri di profondità.Ilè stato scoperto domenica al largo della costa di Alderney, nel Canale della Manica, quasi due settimane dopo la sua scomparsa. «In condizioni estreme e con l'aiuto di imprese specializzate siamo riusciti a recuperare il corpo visto in precedenza tra le macerie. L'operazione è avvenuta nel massimo rispetto dei resti e tenendo costantemente informate le famiglie», ha detto l'agenzia in una dichiarazione.«L'aereo cade a pezzi, ho paura».. Lo ha ammesso nei giorno seguenti alla scomparsa dell'aereo un suo ex compagno di squadra, Diego Rolan, ora in forza al Leganes ma che con l'ex Nantes aveva condiviso gli anni a Bordeaux. «Sono sotto choc - disse il centrocampista a 'The Voices of Soccer' - ho ricevuto un messaggio che Emiliano aveva inviato a un amico e gli ha detto che era molto spaventato dall'aereo, che se non l'avessero trovato sapevano cosa gli era capitato. Ha predetto cosa gli sarebbe successo».