Emiliano Sala, la rivelazione: «Quell'aereo è caduto per colpa mia». Chi è il reo confesso

Nuovi dettagli sulla morte di Emiliano Sala. L'aereo che trasportava il 28enne Sala e il pilota David Ibbotson si è schiantato nel Canale della Manica nel gennaio 2019. Oggi David Henderson, 67 anni, ha ammesso di aver tentato di organizzare un volo per un passeggero senza permesso o autorizzazione.

Henderson di Hotham, East Riding of Yorkshire, sarà processato dopo aver negato inizialmente le accuse mosse e dall'Autorità per l'aviazione civile (CAA) e riguardano la messa in pericolo dell'aeromobile e l'esercizio commerciale senza autorizzazione. Il giudice del processo, Foxton, ha avvertito i giurati che avrebbero dovuto discutere il caso tra di loro solo quando saranno nella loro stanza di giuria.

L'aereo monomotore Piper Malibu stava portando l'attaccante in Galles mentre si univa a Cardiff City in un accordo di trasferimento multimilionario dal club francese Nantes. Il corpo dell'attaccante argentino è stato recuperato dal fondo del mare il mese successivo, ma né il corpo del signor Ibbotson, di Crowle, nel Lincolnshire, né il relitto dell'aereo, sono stati recuperati.

