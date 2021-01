Elsa contrae il Covid e a 34 anni rischia la vita insieme a suo figlio: «Non ha mai avuto alcun problema di salute»

Ha rischiato di perdere la moglie incinta e il suo bambino a causa del Covid. Tommy Larkins è stato costretto a salutare sua moglie Elsa poco dopo Natale dopo che la donna si è sentita male per delle complicanze dovute al Covid. Elsa è stata portata al Kingston Hospital, a sud-ovest di Londra.

La malattia

La donna non aveva problemi di salute e la gravidanza del suo terzo figlio stava procendedo molto bene, poi ha contratto il virus che nelle donne in stato interessante può provocare complicazioni. La 34enne si è aggravata in breve tempo, le è stato dato prima l'ossigeno e poi è stata portata in terapia intensiva. Purtroppo la situazione si è aggravata in fretta e al marito le è stato detto di darle un ultimo saluto.

Le condizioni

Poco dopo i medici hanno deciso di procedere con un cesareo per far nascere il bambino, temendo che non avrebbe potuto farcela. Il piccolo è stato portato in terapia intensiva, ma sembra stia reagendo bene alle cure e anche la moglie sembra stia migliorando. Le condizioni dei due sono ancora molto critiche e i medici non si sbilanciano, ma il fatto che stiano ancora in vita dà delle speranze a tutta la famiglia, come riporta anche il Sun.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 17:48

