Elon Musk 'bocciato' da Twitter, gli utenti votano per le sue dimissioni. Ma lui ora resta in silenzio

Il popolo di Twitter ha deciso di far fuori, metaforicamente, il proprietario e Ceo della piattaforma, dopo che lui stesso ha lanciato un sondaggio sul suo giocattolo tech. Probabilmente il miliardario Elon Musk non si aspettava che il 57,5% degli utenti votasse a favore delle dimissioni dalla carica di amministratore delegato. Ma non è affatto chiaro se farà questo passo indietro dopo i tanti passi falsi dal giorno dell'acquisto a suon di dollari, 44 miliardi.

Harry e Meghan vogliono incontrare i reali a palazzo: la resa dei conti dopo la serie Netflix?

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.