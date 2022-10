Elon Musk: «Comprate il mio profumo, così compro Twitter». E in due giorni raccoglie 2 milioni di dollari

Elon Musk come Re Mida: qualunque cosa tocca diventa oro. Dopo avere riconfermato l'acquisto di Twitter per la cifra di 44 milioni di euro, il tycoon di Tesla ha deciso di entrare anche nel mondo beauty con il lancio di un esclusivo profumo.

Si chiama «Burnt Hair», capelli bruciati, e le prime diecimila boccette sono già andate a ruba. Definito dal suo ideatore come «la più bella fragranza sulla Terra», nonché «l’essenza del desiderio ripugnante», che consentirà di «distinguersi in mezzo alla folla», il profumo è andato sul mercato al costo di 100 dollari a flacone. Nonostante il prezzo poco popolare, i fan hanno fatto incetta di prodotto, in parte anche per rivenderlo sul web a dieci volte tanto.

Al netto della speculazione online, il miliardario è riuscito in poco tempo e con un'operazione commerciale quasi provocatoria, a ricavare un milione di dollari. «Con un nome come il mio, entrare nel business delle fragranze era inevitabile, perché ho esitato per così tanto tempo!? Per favore, comprate il mio profumo, così posso comprare Twitter» ha scritto in un tweet. Richiesta accolta, oggi il proprietario di SpaceX ha annunciato di avere ricavato dalla vendita di un secondo stock di 10mila boccette un altro milione di dollari, per un totale di due milioni. Di questo passo, acquistare il nuovo social network sarà un gioco da ragazzi.

