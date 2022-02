Elon Musk paragona il premier canadese Trudeau a Hitler. Poi cancella il tweet

Elon Musk paragona Justin Trudeau a Adolf Hitler, poi cancella il tweet. Il fondatore di Tesla e SpaceX è finito nella bufera per il meme pubblicato sui social mentre si faceva paladino delle istanze dei camionisti canadesi no vax. In questi giorni sono in corso proteste contro le misure messe in atto dal primo ministro per combattere la rivolta dei camionisti.

Centinaia di autotrasportatori, infatti, hanno invaso le strade per protestare contro l’obbligo di vaccinazione. Replicando a un tweet sul taglio dei finanziamenti ai manifestanti deciso dal premier canadese, Elon Musk ha pubblicato una foto di Hitler con scritto: «Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget». Il post è stato cancellato dopo pochi minuti.

