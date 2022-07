Elon Musk, il padre rivela: «Ho una figlia segreta con la mia figliastra di 35 anni. Siamo sulla Terra solo per riprodurci»

Errol Musk, il 76enne padre di Elon Musk, ha recentemente rivelato in un'intervista a The Sun di aver avuto un secondo figlio con la sua figliastra di 35 anni Jana Bezuidenhout. Ha anche condiviso alcuni pensieri sull'essere un padre prolifico e su com'è avere figli con donne più giovani. E dal momento che anche suo figlio fondatore di Tesla, Elon, 51 anni, ha recentemente rivelato di aver segretamente avuto due gemelli con Neuralink Shivon Zilis, una dirigente della sua azienda, a novembre, cresce la curiosità sulla vita privata del miliardario e del suo stravagante padre.

Il figlio segreto

Errol ha rivelato in una recente intervista rilasciata al The Sun di aver avuto due figli "non pianificati" con la figliastra Jana Bezuidenhout, di 45 anni più giovane: il primo bambino oggi ha 5 anni, si chiama Elliot Rush ed è nato nel 2017, mentre la seconda è una bambina nata nel 2019. Musk padre ha anche due figli con la madre di Jana, Heide, con la quale è stato per 18 anni (quando Errol e Heide hanno cominciato a frequentarsi, Jana aveva appena 4 anni). Errol Musk ha detto a The Sun che il bambino "non era pianificato", aggiungendo che lui e la Bezuidenhout hanno vissuto insieme per circa 18 mesi dopo la nascita del loro primo figlio. Al momento non vivono più insieme ma «nutronomolto affetto l'uno per l'altra», ha detto. Errol, che ha un totale di sette figli (tre avuti con la madre di Elon, l'unica donna con cui è stato sposato), ha descritto lo choc di fratelli e sorelle nell'apprendere la notizia: «Si sentono ancora un po' inquietati al riguardo, perché è loro sorella. La loro sorellastra», ha spiegato.

Tale padre...

Durante l'intervista al The Sun, Musk ha fatto eco alle opinioni di suo figlio Elon, che ha a sua volta 9 figli dichiarati, sulla crescita della popolazione: «L'unico motivo per cui siamo sulla Terra è riprodurci», ha detto. «Se potessi avere un altro figlio lo farei. Non vedo alcun motivo per non farlo».

