Elon Musk fischiato sul palco, non riesce a parlare. Il comico Chapelle: «Sono quelli che hai licenziato»

Non proprio un'ovazione per Elon Musk. Anzi, il patron di Twitter è stato accolto da un tripudio di fischi misti ad applausi, allo spettacolo del comico Dave Chapelle al Punchline Comedy Club al Chase Center di San Francisco. Forse non era proprio l'accoglienza che si aspettava «l'uomo più ricco del mondo» come è stato presentato dal comico che invitava il pubblico a salutare con calore Elon Musk, appena salito sul palco.

Fischiato di continuo

Il video dei fischi è stato condiviso proprio su Twitter, la piattaforma appena comprata dal miliardario che ha dato subito il ben servito a molti dipendenti, messi alla porta. «Sembra che alcune di quelle persone che hai licenziato siano tra il pubblico», ha detto con sarcasmo l'artista a Musk, che invece in un tweet aveva scritto che il 90% del pubblico l'ha salutato con affetto e solo il 10% l'ha contestato.

Censura

La clip dei fischi su Twitter è stata prontamente rimossa, ma è comunque finita nel circuito del web, per cui la censura è servita a poco. Il comico ha tentato di portare avanti il suo show insieme a Musk, ma ogni volta che il nuovo proprietario di Twitter veniva interpellato, il pubblico riprendeva a fischiare.

