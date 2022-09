Elon Musk, il figlio di due anni adora i razzi giocattolo: «Li distrugge tutti, si arrabbia perché non volano»

Tale padre, tale figlio. Anche il figlioletto di Elon Musk, il fondatore di Tesla e CEO di SpaceX, ha la stessa passione del papà per i razzi e per lo spazio: a dirlo è direttamente sua madre Grimes, che sul suo profilo Twitter ha raccontato un divertente retroscena sulle abitudini del bambino, dal discutibile nome X Æ A-12, che ha da poco compiuto due anni.

«Questo razzo del c*** è troppo pesante», avrebbe detto il bambino, dopo essersi accorto che il suo razzo giocattolo non riusciva a volare. E a un utente che le suggerisce di comprargli un giocattolo nuovo (d'altronde le risorse in famiglia non mancano), la cantante canadese ha ribattuto: «Li distrugge tutti, non si rende conto che non sono reali, cerca di emulare un vero razzo, poi si rende conto che non lo è, mi accusa e diventa inconsolabile». Testardo e ostinato, proprio come suo padre.

“fuckin rocket is too fuckin heavy”- my 2 ur old son after his toy rocket failed to reach orbit 🤔 — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) September 1, 2022

