Tesla, Elon Musk scopre dipendente sabotatore che diffonde dati segreti

Rissa sull'aereo, schiaffi e pugni a bordo. Passeggeri spaventati e bimbi in lacrime Video​

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nell'azienda californiana disarebbe stato trovato unche ha modificato il codice del sistema dell'azienda e ha diffusoall'esterno. Negli ultimi periodi l'azienda del sudafricano ora statunitense è nell’occhio del ciclone per ie per i ripetuti casi di autocombustione del modello S dellaQualche giorno faaveva inviato unaai suoi dipendenti chiedendogli di aumentare la produzione dell'da “500 auto a 700 veicoli prodotti al giorno” ma nella notte di domenica i dipendenti hanno ricevuto altre due mail da Musk, nella prima unè statodi “apportare modifiche dirette del codice al sistema operativocon falsi nomi utente ed esportare grandi quantità di dati Tesla altamente sensibili a terzi sconosciuti” mentre nella seconda Musk cerca di descrivere come la sera precedente nelsia avvenuto un incendio facendo si che ladelle carrozzerie rimanesse bloccata per ore. Non è la prima volta che Musk parla di persone che vogliononelle invenzioni; nel 2016 dopo l'esplosione delloil controverso miliardario riteneva che il sabotatore fosse probabilmente un membro della