Sparatoria a Natale a Liverpool, due arresti: sono un trentenne e una ragazza. Il dramma di Elle, morta a 26 anni

Dopo la sparatoria e la tragedia a Natale, arrivano i primi arresti. Un uomo di 30 anni e una ragazza di 19 sono finiti in manette dopo la morte di Elle Edwards, colpita fatalmente nella sparatoria in un pub nel Merseyside, a Liverpool, alla vigilia di Natale.

Elle, morta a 26 anni

La ragazza è stata uccisa a colpi di arma da fuoco: il trentenne di Tranmere e la 19enne di Rock Ferry sono stati arrestati rispettivamente per omicidio e tentato omicidio (lui) e per concorso in omicidio (lei), secondo quanto riporta Sky News. Elle è morta dopo essere stata colpita alla testa al Lighthouse Inn nel villaggio di Wallasey poco prima della mezzanotte della vigilia di Natale. Ferito nella sparatoria un uomo di 28 anni che versa in gravi condizioni in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 09:27

