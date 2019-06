Ella brevetta a 12 anni Medi Teddy: «Così i bimbi malati non avranno più paura della flebo»

Martedì 18 Giugno 2019, 18:56

, una bambina delaveva solo sette anni quando le hanno diagnosticato una malattia che la costringeva a stare attaccata alladell'ospedale. Spaventata dai tubi, ha deciso di nascondere la sacca dentro un. Così è nato, un piccolo amico in grado di fare compagnia ai bimbi malati. Ella, ora 12enne, ha deciso di brevettarlo per aiutare chi sta soffrendo come lei.All'età di sette anni hanno diagnosticato a Ella una malattia denominatain cui in sostanza il corpo attacca e distrugge le piastrine del sangue mettendo a rischio di sanguinamenti e ferite. Le flebo erano necessarie perché doveva fare delle infusioni endivenose ogni sei-otto settimane«Lo scopo di Medi Teddy - ha spiegato Ella secondo quanto riporta la Cnn che ha raccontato la sua storia - è quello di nascondere una sacca di fluido, farmaco o prodotto sanguigno dal bambino che lo riceve».Il retro del sacchetto è realizzato in modo che infermieri e medici possano vedere lo stato del medicinale che il paziente sta ricevendo e la ragazza ha realizzato diversi prototipi e li ha consegnati alle sue infermiere per un feedback su come migliorarlo.Ella ha poi studiato i piani aziendali a scuola per uno studio indipendente e ha creato il proprio perCon l'aiuto della mamma, vorrebbe creare un'organizzazione no-profit. E nei giorni scorsi Ella e sua mamma hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per racimolare 5 mila dollari in modo da poter realizzare e consegnare i primi 500 Medi Teddy. La sorpresa è che in poche ore sono arrivatiE l'idea di questa bimba l'hanno raccontata tutti i media americani, Cnn in testa. Ella ha fatto sapere che, una volta raccolti i soldi per realizzarli, gli orsetti verranno regalati ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali.