La svolta rosa della Elizabeth Line: tra gli operatori una 27enne ingegnere. «C'è ancora molta strada da fare»

Una svolta rosa per la Elizabeth Line. Grazie all'intervento di Camilla Hattersley, ingegnere di 27 anni, lavora per Crossrail dal 2019, i treni che trasportano ogni giorno centinaia di londinesi nella metropolitana sono sempre più sicuri e soprattutto il servizio procede senza indugi.

Camilla ha iniziato la sua carriera di ingegnere presso Siemens Mobility, prima di essere nominata ingegnere di sistema sulla Elizabeth Line. Da quando è stata aperta un mese fa, la nuova linea ferroviaria ha funzionato come un orologio, motivo di grande orgoglio per Camilla e per il team in cui lavora. Ciò è in gran parte dovuto alla tecnologia all'avanguardia e ai sistemi di segnalazione, che la signora Hattersley ha contribuito a creare.

La Elizabeth Line è composta da tre sezioni; la sezione centrale di nuova costruzione e le sezioni di superficie est e ovest. "Ognuno è gestito da un diverso sistema di segnalazione e il mio compito è assicurarmi che le interfacce parlino tra loro", spiega Camilla. Per la sezione centrale, hanno creato un sistema di segnalamento CBTC (Communication Based Trains Control). Non ci sono semafori o blocchi per guidare i treni. Invece, oltre ad avere un conducente a bordo, i treni sono virtualmente controllati da segnalatori come Camilla che utilizzano il sistema CBTC. Questo garantisce sicurezza e velocità.

Sulla presenza di donne nel suo campo però Camilla è chiara affermando che le cose stanno certamente migliorando per quanto riguarda la parità di genere nei campi STEM, ma c'è ancora molta strada da fare.

La Elizabeth Line, che ha impiegato oltre un decennio per essere lanciata, è la prima linea ferroviaria nazionale che collega l'est di Londra all'ovest. Con un costo di circa 19 miliardi di sterline, la linea ferroviaria dovrebbe portare circa 42 miliardi di sterline all'economia del Regno Unito, trasportando circa 200 milioni di passeggeri ogni anno al suo apice.

