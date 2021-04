Eliza, la TikToker di 2 anni che lotta contro un tumore, è in fin di vita. I genitori: «Sospendiamo le cure»

A 2 anni è diventata una star di TikTok lottando contro il tumore. Eliza Moore, la coraggiosa bambina con 5 milioni di follower sul social, da mesi sta affrontando un aggressivo cancro ma genitori hanno fatto sapere che non proseguirà più le cure. La notizia ha scioccato tutti i suoi sostenitori ma pare che ormai la malattia si arrivata al punto di essere irreversibile.

La storia della bambina ha coinvolto molte persone. A meno di un anno di vita le era stato diagnosticato un cancro che però dopo 8 mesi di cure sembrava essere stato sconfitto. Poi però la malattia è tornata e sono ricominciati i cicli di cure e le corse in ospedale, fino ad oggi, quando i medici hanno chiaramente detto ai genitori che non ci sono più cure che possano aiutarlo. L'ultimo, triste aggiornamento è arrivato pochi giorni fa, ma non dall'account di Eliza e gestito dal padre della piccola, bensì dal profilo personale della mamma Kate: «Come molti di voi avranno potuto intuire dai video di Eliza pubblicati più di recente, non abbiamo ricevuto buone notizie sulla malattia: sono state notizie inaspettate per noi, per il suo chirurgo e per tutto il team di medici che l'ha seguita; ora cercheremo di trarre il massimo dalle nostre vite, come una famiglia».

La scelta della famiglia di non proseguire le cure è stata dolorosa, ma hanno deciso di godersi gli ultimi giorni della vita della loro bambina senza medici e lontano dagli ospedali.

