Elisabetta II, tutte le regine in mostra per il Giubileo: c'è anche il ritratto di Andy Warhol

Una mostra senza precedenti da Sotheby's a Londra è stata allestina in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, da 70 anni sul trono. L'esposizione raccoglie le immagini delle regine britanniche che hanno governato nel corso della storia, compreso il famoso ritratto pop art di Andy Warhol.

Secondo quanto riporta indy100, sarà possibile ammirare i dipinti che ritraggono ciascuna delle sette regine regnanti che furono incoronate a pieno titolo, dai tempi dei Tudor all'età del Giubileo di platino di Elisabetta II. La mostra, che va dal 28 maggio al 15 giugno, comprende i ritratti celebri di Maria I, Maria II, della regina Anna, della regina Vittoria e di Maria regina di Scozia, prestati anche da collezionisti aristocratici.

Accanto ai dipinti storici ci saranno 40 diademi, molti mai visti prima in pubblico. L'evento è tra quelli ideati e organizzati per festeggiare i 70 anni della regina sul trono. Sebastian Fahey, amministratore delegato di Sotheby's EMEA, ha dichiarato: «Non abbiamo mai fatto niente di simile, o su questa scala, qui prima, ed è stato un piacere lavorare in questo modo con così tante importanti istituzioni e famiglie in tutto il Paese. Sono sicuro che le gallerie sembreranno assolutamente spettacolari, con una sorprendente collezione di ritratti sotto lo stesso tetto per la prima volta - inclusa l'Armada, che è una delle immagini più evocative del potere femminile mai create».

