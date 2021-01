Elisabetta, appare online un documentario sulla royal family bandito dalla regina

Un documentario sulla famiglia reale è riemerso in Rete, 50 anni dopo che - secondo quanto riferito - era stato bandito dalla regina. Lo riporta il Telegraph . Il film di Richard Cawston del 1969, Royal Family, seguì i reali a casa, ma dopo diverse proiezioni in tv, nel 1972 sua maestà ordinò di fatto che non fosse mai più mostrato in pubblico senza il suo permesso.

Tuttavia, il documentario di 90 minuti - che ha offerto al pubblico uno sguardo senza precedenti nel mondo privato dei reali - è trapelato su YouTube all'inizio di questo mese e da allora è stato visto migliaia di volte. Una fonte reale ha detto al The Telegraph: «Questo è un problema per la BBC. Di tanto in tanto, su Internet, cose che non dovrebbero esserci, saltano fuori. Daremo per scontato che verranno rimosse».

Giovedì pomeriggio, il documentario era stato effettivamente rimosso dal sito «a causa di una rivendicazione di copyright da parte della British Broadcasting Corporation (BBC)». Alla sua prima uscita, il documentario è stato visto da circa 23 milioni di persone nel Regno Unito e 350 milioni in tutto il mondo. Fu un tale evento che la regina scelse di non tenere un discorso di Natale televisivo quell'anno, inviando invece un messaggio scritto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA