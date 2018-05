Calciatore uccide la ex e si suicida, su Fb scriveva: «Io avrò cura di te»

Intanto la famiglia di Elisa avrebbe perdonato l'ex fidanzato assassino e poi suicida. Lo ha rivelato don Luca prete delle parrocchie di San Pietro e della Visitazione di Galciana che è andato a trovare la famiglia della trentenne uccisa.

, mio figlio era un ragazzo solare, aveva rinnovato il contratto con il Tuttocuoio, aveva prenotato le vacanze in Sardegna, tutto sembrava andare bene». Queste le parole del padre di, intervistato dal giornale Il Tirreno. Zini ha ucciso la ex fidanzata, Elisa Amato, e poi si è suicidato, ma i genitori non avevano avuto segnali del suo malessere.Anche la madre conferma la versione del marito: «Negli ultimi giorni era contento, gli avevano rinnovato il contratto, era stato con gli amici a festeggiare. E anche lei ripete disperata: «Non c’era stata alcuna avvisaglia». E sulla, arma del delitto il padre dice di non esserne al corrente: «Non lo sapevamo», afferma l'uomo.«Serve che le donne denuncino, e che le istituzioni non facciano cadere nel vuoto le denunce, perché il delitto più grave sarebbe quello di non prestare la giusta attenzione alla denuncia delle donne». Lo ha detto, capo della Polizia, commentando il caso . «È una modalità estremamente complicata - ha affermato a margine di un convegno per i 25 anni dalla strage dei Georgofili a Firenze - molto spesso c'è diffidenza, paura, vergogna, e quindi le donne devono fare uno sforzo straordinario. Sarebbe un qualcosa di profondamente negativo se noi come istituzioni non dessimo loro il giusto ascolto».