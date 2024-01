Elicottero precipita in Canada, morti tre italiani: tra le vittime anche l'erede di Sportler Heiner Oberrauch junior

di Redazione web

Tre altoatesini sono morti in un incidente con l'elicottero in Canada. I tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia.

Lunedì pomeriggio, verso le 4, l'elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi in via di accertamento. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni.

I servizi sanitari hanno dichiarato di essere stati informati dell'incidente intorno alle 16:15 locali e che i paramedici sono stati inviati sul posto con tre ambulanze aeree e cinque ambulanze a terra. I quattro pazienti gravemente feriti sono stati portati al Mills Memorial Hospital di Terrace.

Chi sono le vittime

Nell'incidente con un elicottero in Canada ha perso la vita Heiner Oberrauch junior, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo Sportler, è rimasto ferito.

Azienda eliski: collaboriamo a indagini

«Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell'incidente». Lo ha dichiarato, secondo quanto riferisce The Canadian Press, John Forrest, il presidente e direttore generale di Northern Escape Heli-Skiing, la compagnia di eliski proprietaria dell'elicottero precipitato nella Columbia Britannica centro-occidentale, in Canada.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA