Paura New York, elicottero precipita nel fiume Hudson

Un elicottero è precipitato nelle acque dell'Hudson River a New York. Lo rendono noto i vigili del fuoco. In azione i soccorsi. L'incidente è successo all'altezza tra la 12esima e la 34esima Strada.



L’elicottero aveva a bordo solo il pilota che - affermano i media locali - sarebbe riuscito a fuggire dal velivolo che stava affondando. Le sue condizioni sarebbero non preoccupanti.



Non è il primo incidente del genere negli ultimi anni a New York, dove i cieli di Manhattan sono affollatissimi di elicotteri, soprattutto delle società che organizzano voli turistici. L’ultimo episodio grave nel marzo dello scorso anno, quando un velivolo è caduto nelle acque dell’East River, tra Manhattan e Queens, provocando la morte di cinque turisti.



Mercoledì 15 Maggio 2019, 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA