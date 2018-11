Elezioni Usa, vota per la prima volta nella sua vita e muore il giorno dopo

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

82 anni,. Lo ha voluto con tutto il cuore, sfidando la malattia. Era ricoverata in ospedale, ma ha fatto di tutto per trovare un modo per esprimere il suo voto, al quale aveva rinunciato per l'intero corso dei suoi anni. Ci è riuscita, salendo in macchina e facendosi aiutare dagli scrutatori del seggio che le hanno consegnato la scheda direttamente in macchina. «Ho votato oggi», ha esclamando mostrando fiera l'adesivo.«Almeno ho votato», ha detto al genero pronunciando a fatica le sue ultime parole. Al suo fianco c'erano le sue figlie. «Era molto orgogliosa, voleva drenare la palude. Ha votato il repubblicano. Lei era molto felice. Continuava a ripetere di esserci riuscita», raccontano i familiari. Il suo ricordo più bello degli ultimi giorni di vita è sicuramente l'applauso ricevuto davanti al seggio.Lei che si è presentata con l'ossigeno per aiutare la respirazione, malata di polmonite e sepsi. Non aveva mai votato prima per volere del marito. Non voleva che la politica entrasse in famiglia. Ma alla fine, con orgoglio e con una grande forza di volontà, Gracie ha voluto dire la sua. Anche se è stata l'ultima cosa fatta.