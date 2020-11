Elezioni Usa 2020, Melania Trump e Jill Biden: chi sono le aspiranti first lady. Una è un'ex modella già abituata al ruolo di first lady, l'altra è una donna plurilaureata e premurosa nei confronti del marito. In queste ore non va in scena soltanto il "duello" tra Donald Trump e Joe Biden, ma anche tra le rispettive mogli, candidate a diventare la prossima first lady d'America.

Melania Trump è slovena e in questi quattro anni ha attirato l'attenzione dei media per la sua eleganza, ma anche per qualche piccola gaffe. Sicuramente più in disparte rispetto a Michelle Obama che l'ha preceduta, ma comunque

attenta alla questione dell'immigrazione. Si è anche spesa nella lotta agli oppiacei tra i giovani.

La 69enne Jill Biden è un'insegnante di inglese con due lauree e un dottorato. Si è fatta notare per la sua forza, soprattutto quando nel marzo scorso ha protetto il marito frapponendosi tra lui e una contestatrice a Los Angeles. Più recentemente lo ha attirato a sé per distanziarlo dai cronisti ricordandogli il distanziamento sociale contro il coronavirus. Si tratta della seconda moglie di Biden. La prima, Neilia Hunter, è morta in un incidente stradale con la figlia di un anno nel 1972 mentre andava a comprare i regali di Natale.

La 49enne Melania Knauss, invece, è la terza moglie di Donald Trump e la prima first lady non nata negli Usa dal 1825. Lo ha sposato nel 2004 dopo aver posato per i più grandi fotografi e per numerose copertine. Ha lavorato per i più importanti marchi di moda e co–condotto alcuni episodi di The View. Interviene molto poco nelle questioni di attualità, a differenza della figliastra Ivanka, e di recente è stata colpita anche lei dal coronavirus, ma è stata praticamente asintomatica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 00:57

