Elezioni Usa 2020, Harry e Meghan scendono in campo: «Andate a votare e state attenti alle fake news»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si avvicinano rapidamente - sono il 3 novembre - e fra le tante figure di spicco che stanno lanciando un invito ai cittadini americani a non disertare le urne c'è anche la coppia più chiacchierata del mondo: il Principe Harry e Meghan Markle . Martedì 22 settembre, la coppia reale ha mandato il suo messaggio tramite la tv per celebrare la classifica del Time delle 100 persone più influenti del 2020.«Mancano solo sei settimane alle elezioni. Ogni quattro anni ci dicono "Questa è l'elezioni più importante della nostra vita". Ma», afferma Meghan Markle. «Quando votiamo, i nostri valori diventano azioni e le nostre voci vengono ascoltate. Ti ricordano che conti qualcosa. E che meriti di essere ascoltato», conclude la Duchessa. Dal giardino di casa a Santa Barbara, Markle, nata a Los Angeles nel 1981, ha sottolineato l'importanza di non cedere all'astensionismo e diHa concluso invitando i suoi concittadini americani a registrarsi per votare.Harry invece ha ricordato che quest'anno non potrà votare. In Inghilterra, a causa del suo status nobiliare che richiede neutralità politica, non ha mai potuto votare. Tuttavia, ha voluto aggiungere la sua opinione: «Quando i buoni vengono sottomessi dai cattivi, ciò erode la nostra capacità di provare compassione e di calarci nei panni degli altri. Non è il momento di riflettere e basta, ma di agire. Perciò è».I Duchi del Sussex son stati inseriti nella lista del Time fra le 100 persone più influenti del 2020. Harry e Meghan hanno riconosciuto l'importanza del lavoro prezioso di tante persone inserite nella lista, impegnate nella costruzione di un mondo migliore: dall'immunologo della Casa Bianca Anthony Fauci all'attrice Gabrielle Union, dalle astronaute Christina Koch e Jessica Meir alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, passando per il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton alla tennista Naomi Osaka