Elezioni in Turchia, Erdogan vince e scatta la festa: caroselli e pullman scoperto VIDEO

Erdogan vince le elezioni in Turchia e scatta la festa dei suoi elettori. Il 52% del popolo turco ha scelto il presidente uscente, rieletto al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. E a Istanbul partono i caroselli con fuochi d'artificio, bandiere e, addirittura, colpi di pistola. Una sorta di festa dei sostenitori di Recep Tayyip Erdogan, nella città più grande in Turchia.

Erdogan è salito a bordo di un autobus scoperto, usato durante la campagna elettorale. Fuori dalla sua casa a Istanbul, ha aizzato la folla: «Ringrazio ogni membro della nostra Nazione per avermi affidato la responsabilità di governare questo Paese, ancora una volta, per i prossimi cinque anni. L’unico vincitore di oggi è la Turchia». Niente fair play nei confronti dello sconfitto. Azni, Erdogan l’ha ridicolizzato al microfono: «Bye, bye, bye Kemal». Durante il passaggio su Kilicdaroglu, si sono sollevati i fischi dalla calca radunatasi intorno all’autobus. Non è l’unico aspetto discutibile del discorso della vittoria. Erdogan avrebbe rivolto un attacco ai diritti delle persone lgbtqi+, accusando anche i partiti di opposizione di difenderne i diritti: «Nella nostra cultura la famiglia è sacra, strangoleremo chiunque osi toccarla».

«Continueremo a lottare»

«Continueremo la lotta, la nostra marcia continua, noi siamo qui». Lo rivendica durante una conferenza stampa ad Ankara il leader 74enne delle opposizioni

Kemal Kilicdaroglu, uscito sconfitto dal ballottaggio delle presidenziali.