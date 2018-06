Si sono chiuse le urne in Turchia per le elezioni anticipate che segneranno il passaggio a poteri rafforzati per la presidenza. Oltre 60 milioni di turchi sono stati chiamati al voto per le elezioni presidenziali e parlamentari. Con il 51,4% dei voti scrutinati nelle elezioni presidenziali in Turchia, si è ridotto il vantaggio di Recep Tayyip Erdogan, che è al 56,5%. Per essere eletti al primo turno occorre avere la maggioranza assoluta. Sale invece il suo sfidante principale Muharrem Ince al 28,6%. Fermi al momento sotto il 10% gli altri candidati, tra cui la nazionalista Meral Aksener (7,4%) e il curdo Selahattin Demirtas (6,4%).

I primi dati. Secondo i primi dati reali sulle elezioni presidenziali in Turchia, con il 24% dei seggi scrutinati, che non sono però statisticamente rappresentativi di tutto il Paese, Recep Tayyip Erdogan era al 58,8% dei voti, mentre il suo principale sfidante Muharrem Ince al 26,9%.

Tensione ad Ankara. Alcuni tir carichi di sabbia hanno bloccato la strada principale che conduce al palazzo presidenziale di Recep Tayyip Erdogan ad Ankara, mentre è in corso lo spoglio per il voto presidenziale e parlamentare anticipato in Turchia. Mezzi simili chiudono anche altre strade che conducono alla stesa zona, dove si trova anche l'edificio della Commissione elettorale suprema (Ysk), in cui vengono conteggiati i voti dei turchi all'estero. Lo riferiscono media locali.