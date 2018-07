Elezioni in Pakistan, l'ex campione di cricket Imran Khan vince con il suo partito

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'ex campione di cricketè quasi ufficialmente il vincitore delle elezioni in. A due giorni dal voto mancano ancora i risultati definitivi delle elezioni legislative, ma si conferma l'exploit del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (ovvero il Movimento per la giustizia, Pti).Secondo gli ultimi dati, Imran Khan ha vinto ampiamente, anche se per la maggioranza di governo il Pti dovrà cercare alleati per formare una coalizione. Washington. Nuovo passo di avvicinamento diplomatico tra Pynogyang e Washington. La Corea del Nord ha restituito i resti di alcunisoldati statunitensi caduti durante la Guerra di Corea. Ad annunciarlo la Casa Bianca, che ha ricordato come il gesto faccia parte dell'accordo raggiunto nel recente incontro di Singapore tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Baghdad.Continuano le proteste in Iraq. Per oggi, riferisce la tv satellitare al-Arabiya, i manifestanti si preparano alla 'Marcia del Milionè. Husni al-Mousawai, che parteciperà alla mobilitazione, ha denunciato ad al-Arabiya come a Bassora nessuno «si fidi più del governo federale e dell'amministrazione locale» e ha annunciato la nascita del movimento di protesta 'I giovani di Bassorà.